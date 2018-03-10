В Чите погиб подросток от удара током в трансформаторной будке

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка от удара электрическим током в трансформаторной будке в поселке Антипиха в Чите, сообщается на сайте управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел 10 марта около 16 часов в поселке Антипиха города Читы.

"Подросток 2004 года рождения залез в трансформаторную будку и погиб от удара электрическим током… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, то ЧП произошло в результате недобросовестного исполнения обязанностей ответственными за безопасную работу трансформатора. Следователи также выяснили, что дверь в будку оказалась открытой из-за халатности ее владельцев, их личности на данный момент устанавливаются.

Расследование уголовного дела продолжается.