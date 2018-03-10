Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в Краснодаре

Автомобиль МЧС рядом с жилым домом на Славянской улице в Краснодаре, где произошел взрыв газа. 10 марта 2018

Автомобиль МЧС рядом с жилым домом на Славянской улице в Краснодаре, где произошел взрыв газа. 10 марта 2018

СОЧИ, 10 мар — РИА Новости. Аварийно-поисковые работы на месте взрыва газа в пятиэтажке Краснодара завершены, но разбор завалов продолжается, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Утром в субботу бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская, пожара после ЧП не произошло. МЧС информировало, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли над пятым этажом. Эвакуировано 30 человек. Уточняется, что погибших нет, пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет. Пункт временного размещения для жильцов дома организован в школе №16, там дежурит бригада скорой медпомощи и психологи. По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело.

"Аварийно-поисковые работы на месте оперативного события завершены. Продолжается разбор завалов. Все эвакуированные жители находятся в пункте временного размещения, где им оказывается всесторонняя помощь от сил и средств РСЧС", — заявили в ведомстве.

По информации МЧС, на месте происшествия работали 173 человека и 56 единиц техники, от МЧС России — 64 человека и 16 единиц техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю, также организована "горячая линия", телефон 8(861)268-64-40, сообщают спасатели.