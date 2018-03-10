Мужчина убит в ходе конфликта на почве ревности в Москве

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мужчина в Москве получил пять ножевых ранений от знакомого в ходе конфликта на почве ревности и скончался, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"По версии следствия, вечером 9 марта 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Кленовый бульвар в городе Москве, между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, подозреваемый нанес ранее знакомому 28-летнему мужчине не менее пяти ударов ножом в область туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Заведено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.