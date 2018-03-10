В жилом доме в Краснодаре произошло обрушение из-за взрыва газа

Взрыв газового баллона в жилом доме в Краснодаре. 10 марта 2018

Взрыв газового баллона в жилом доме в Краснодаре. 10 марта 2018

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В пятиэтажном жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) Мар 9, 2018 в 11:57 PST

"Взрыв газа без горения, произошло частичное обрушение стены на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли над пятым этажом. Эвакуировано 30 человек. На месте работают 173 человека и 56 единиц техники, от МЧС 64 человека и 16 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Кубани, организована "горячая линия".