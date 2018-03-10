В Барнауле пьяные школьницы избили сверстницу и выложили видео в соцсети

БАРНАУЛ, 10 мар — РИА Новости. Следователи в Алтайском крае начали доследственную проверку по факту избиения школьницами своей сверстницы, все происходящее девушки сняли на телефон, после чего видео выложили в соцсети, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"В группах социальных сетей размещена информация об избиении в городе Барнауле несовершеннолетней девочки, совершенное группой школьников. Происходящее подростки записывали на видео, которое опубликовали в социальных сетях", — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает региональный сайт altapress.ru, на видеозаписи видно, как две девушки бьют лежащую на асфальте сверстницу ногами по лицу, поднимают школьницу за волосы и с силой ударяют голову об асфальт, одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками по головн и верхней части туловища.

Сообщается, что девушки в момент нападения были пьяны.