В Адыгее на Кубанском водохранилище утонули три человека

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Три человека утонули в Адыгее на Кубанском водохранилище, следователи проводят проверку, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, ЧП произошло в Красногвардейском районе Адыгеи.

"Утонуло трое жителей республики. Спасателями извлечен труп 37-летнего мужчины. Поиски 34-летнего мужчины и 31-летней женщины продолжаются. По факту произошедшего проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 8 марта семейная пара вместе с друзьями праздновала день рождения на берегу Кубанского водохранилища. Около 14 часов на металлической лодке с мотором двое мужчин и две женщины вышли на водоем.

"Затем около 15 часов, возвращаясь на берег к месту отдыха, мужчина резко вильнул рулем, после чего лодка перевернулась и спустя три часа утонула. Находясь в открытом водоеме около 3-4 часов, трое утонули", — отмечает СК.

Свидетелем ЧП была вторая женщина — ее утром 9 марта на дереве обнаружил рыбак и доставил на берег. На месте работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.