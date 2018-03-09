Водитель въехал в группу велосипедистов в Крыму

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором водитель сбил группу велосипедистов в Алуште. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как автомобиль остановился на перекрестке. Затем он резко повернул, не пропустив четверых спортсменов, продолжавших движение. Один из велосипедистов успел проехать вперед, но двое попали под колеса.

Как сообщают местные СМИ, никто из участников аварии не получил серьезных травм.