Среди пострадавших в ДТП в Якутии нет пациентов в крайне тяжелом состоянии

На месте ДТП с участием двух автомобилей на федеральной автомобильной дороге Вилюй в Якутии. 24 февраля 2018

На месте ДТП с участием двух автомобилей на федеральной автомобильной дороге Вилюй в Якутии. 24 февраля 2018

ХАБАРОВСК, 9 мар — РИА Новости. Пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии после аварии на трассе "Вилюй" в Якутии, нет, сообщается на сайте министерства здравоохранения Якутии.

В пятницу в Горном районе Якутии на 143-м километре федеральной автомобильной дороги "Вилюй" при столкновении частного микроавтобуса с грузовой автомашиной четыре человека погибли, еще девять человек попали в больницу. Сообщалось об одном пострадавшем, находящемся в крайне тяжелом состоянии.

"Пятеро пострадавших, в том числе семилетний ребенок, после осмотра врачом были отпущены домой. В настоящее время четверо пациентов находятся под наблюдением в хирургическом отделении Горной ЦРБ, у них диагностированы ушибы, переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Состояние одного пациента оценивается как средней тяжести… Пациентов, находящихся в крайне тяжелых состояниях, нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи больницы провели телемедицинскую консультацию с реаниматологами Якутска, по итогам которой врачебным консилиумом было принято решение оставить больных под наблюдением в Горной ЦРБ.