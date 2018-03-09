На Ставрополье при лобовом столкновении автомобилей погибли три человека

ПЯТИГОРСК, 9 мар — РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Ставропольском крае, сообщает УГИБДД по региону.

"Сегодня после полудня в Петровском районе водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь в сложных метеорологических условиях (туман), по неизвестным пока причинам, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2109", — говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя, а так же пассажир ВАЗ-2109 от полученных травм скончались на месте происшествия, трое пассажиров ВАЗ-2107 и еще один пассажир ВАЗ-2109 с травмами доставлены в больницу, добавили в ведомстве.

"Предварительная причина ДТП — водитель ВАЗ-2107 совершил выезд на полосу встречного движения. На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и следственно оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются", — отмечается в сообщении.