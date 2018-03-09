Источник сообщил о четырех погибших в ДТП в Якутии

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении частного микроавтобуса с грузовиком в Горном районе Якутии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На 155-м километре федеральной автодороги А-331 "Вилюй" столкнулись частный микроавтобус и грузовик. Предварительно, пострадали девять человек, четверо из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Всего в микроавтобусе находились 14 человек, в том числе ребенок.

В региональном управлении МЧС подтвердили факт ДТП и уточнили, что микроавтобус врезался в грузовик. По данным следственного управления СК по республике Якутия, пострадали девять человек. Все они госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Проводится проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".