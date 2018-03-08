Останки, найденные в Хабаровске, не имеют криминального происхождения

МОСКВА / ХАБАРОВСК, 8 мар — РИА Новости. Найденные в мешке кисти рук в Хабаровске не имеют криминального происхождения, следователи начали проверку, говорится в сообщении СК РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
"Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Добавляется, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов.