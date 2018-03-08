Под Хабаровском нашли мешок с человеческими руками

ХАБАРОВСК, 8 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае нашли мешок, в котором находились человеческие кисти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщается на странице criminal_khv в Instagram со ссылкой на анонимный источник, не месте происшествия нашли около 26-28 пар отрубленных человеческих кистей, которые находились в мешке.

На фотографии рядом с останками лежат бахилы. Имеют ли медицинские учреждения какое-либо отношение к этому, неизвестно.

Позднее СК в своем Telegram-канале сообщил, что найденные кисти рук не криминального происхождения. Отмечается, что останки утилизировали не предусмотренным законом способом.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.