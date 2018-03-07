В Москве арестовали экс-сенатора Дерева

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сообщали СМИ, бывшего сенатора, а ныне советника главы Карачаево-Черкесии по экономическим вопросам задержали по делу о налоговых нарушениях при сооружении животноводческих комплексов. По словам адвоката, следствие вменяет Дереву руководство "группой, которая незаконно возместила НДС при строительстве свиноводческого комплекса".
Рапорт о симуляции
Перед началом рассмотрения ходатайства об аресте следователи попросили приобщить рапорт полицейского, в котором говорится, что Дерев при задержании симулировал болезнь. Кроме того, по данным следствия, он "оказывал давление на свидетелей, высказывал угрозы увольнения свидетеля" и грозил физической расправой.
"Почему в отношении него не возбуждено отдельное дело? Дело возбуждено в отношении пяти лиц, Дерева там вообще нет", — в жесткой форме обратился судья Артур Карпов к следователю. Но тот пояснил, что, изучив 260 томов материалов, усмотрел основания для привлечения экс-сенатора как обвиняемого по уже возбужденному делу.
Прокуратура против ареста
Представитель прокуратуры выступила против ареста.
По ее словам, дело возбудили в 2012 году, а сами события, в причастности к которым обвиняют Дерева, относятся к 2007-2008 годам. К тому же следствие не представило данные, свидетельствующие о невозможности избрания для бывшего сенатора иной меры пресечения, кроме заключения под стражу, добавила прокурор.
Она также отметила, что повестки, на которые обратил внимание следователь, были вручены в 2016 году.
Позиция защиты
Адвокаты, в свою очередь, назвали рапорт о симуляции болезни ложным, поскольку в деле есть справка из скорой помощи о том, что у Дерева был гипертонический криз.
"Просим приобщить справку, в которой указано, что у Дерева было давление 185 на 105, данная справка выдана главврачом Карачаево-Черкесской горбольницы", — сказал один из адвокатов обвиняемого Кирилл Бельский.
Кроме Дерева, по его словам, в деле фигурируют еще пять человек, все они находятся под подпиской о невыезде.
Сумма ущерба в постановлении о привлечении Дерева в качестве обвиняемого не указывается, а само обвинение фигуранту не разъяснили, добавил Бельский.