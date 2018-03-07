Экс-сенатор Дерев угрожал свидетелям, заявили в СК

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, обвиняемый в мошенничестве, угрожал свидетелям и препятствовал следствию, заявил представитель СК России в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об аресте Дерева.

"Объективно подтверждается, что он может оказывать давление и уже оказывал давление на свидетелей, уже воспрепятствовал, высказывал угрозы", — сообщил следователь в суде, прося арестовать экс-сенатора на два месяца.

Второй следователь пояснил, что ранее Дерев "игнорировал повестки" с вызовом на допрос. По словам прокурора, речь идет о повестках, врученных в 2016 году, поэтому оснований для самой жесткой меры пресечения следствием не представлено.

Ранее сообщалось, что прокуратура выступила против ареста Дерева, которому грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве.

Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, Дереву, известному в Карачаево-Черкесии бизнесмену, вменяют незаконный возврат из бюджета почти 120 миллионов рублей. Махинации, по данным издания, расследуются уже семь лет, ряд фигурантов – бывшие сотрудники налоговой службы – уже получили реальные сроки заключения от 4 до 11 лет.

Изначально Дерев проходил по делу свидетелем, но 5 марта, отмечала газета, его задержали и этапировали в Москву, поскольку расследование с определенного времени было передано из МВД в центральный аппарат Следственного комитета.