Суд арестовал концертного директора DJ Грува

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал концертного директора DJ Грува Дениса Калинина, подозреваемого в убийстве тещи, сообщили РИА Новости в суде.

"Срок ареста установлен до 6 мая", — сказали в суде.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полицейские задержали Дениса Калинина по подозрению в убийстве тещи в квартире в Старосадском переулке в Москве. Утром 6 марта между Калининым и 77-летней женщиной возник конфликт, во время которого он ее избил, а затем задушил. В ходе допроса задержанный признал вину.

В отношении Калинина возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.