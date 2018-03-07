Экс-сенатору Дереву предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. СК РФ предъявил бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По данным СМИ, Дерев был задержан в рамках дела о налоговых махинациях при строительстве животноводческих комплексов.

"Дереву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — отметила Царева.

По Уголовному кодексу, бывшему сенатору грозит до 10 лет заключения. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.

По словам Царевой, следствие попросило заключить Дерева под стражу. Когда пройдет заседание суда по этому вопросу, пока неясно.

Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, Дереву, известному в родной республике бизнесмену, вменяют незаконный возврат из бюджета почти 120 миллионов рублей.

Махинации, по данным издания, расследуется уже семь лет, и ряд фигурантов – бывшие сотрудники налоговой службы – уже получили реальные сроки заключения, от 4 до 11 лет.

Изначально Дерев проходил по делу свидетелем, но 5 марта, отмечала газета, его задержали и этапировали в Москву, поскольку расследование с определенного времени было передано из МВД в центральный аппарат Следственного комитета.