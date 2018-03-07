При крушении вертолета в Чечне выжил только один человек, заявил источник

ГРОЗНЫЙ, 7 мар — РИА Новости. По уточненным данным, в результате крушения вертолета Ми-8 в Чечне выжили не два, а один человек, он получил тяжелые травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения. Всего в вертолете было семь человек", — уточнил собеседник агентства.

Поступает противоречивая информация о том, какая погода была в том районе в момент крушения. Один источник РИА Новости заявил, что погодные условия были "благоприятными", другой же утверждает, что был снег с дождем.

Согласно неофициальным данным, вертолет принадлежал пограничникам. Что именно привело к трагедии, выяснит следствие.