В Московской области нашли 228 кустов конопли в нарколабораториях

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в создании двух нарколабораторий по производству наркотиков в Московской области и изъяли 228 кустов конопли, две бочки с высушенными частями данного растения и 107 вакуумных пакетов с наркотиком, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что двое мужчин 35 и 38 лет прибыли в Подмосковье из Белгородской и Липецкой областей и арендовали дом в Одинцовском районе. Сотрудники полиции обнаружили на территории дома ангар, в котором злоумышленники изготавливали наркотические вещества.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", уточнила Волк.