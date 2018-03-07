В Московской области нашли 228 кустов конопли в нарколабораториях

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в создании двух нарколабораторий по производству наркотиков в Московской области и изъяли 228 кустов конопли, две бочки с высушенными частями данного растения и 107 вакуумных пакетов с наркотиком, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий изъято 228 кустов конопли, две двухсотлитровые бочки из полимерного материала, наполненные высушенными и спрессованными частями данного растения, 107 вакуумных прозрачных пакетов с наркотическим средством "марихуана", подготовленных к сбыту. По предварительным данным, общая стоимость наркотиков превышает пять миллионов рублей", — говорит Волк, которую цитирует пресс-служба МВД РФ.

Она добавила, что двое мужчин 35 и 38 лет прибыли в Подмосковье из Белгородской и Липецкой областей и арендовали дом в Одинцовском районе. Сотрудники полиции обнаружили на территории дома ангар, в котором злоумышленники изготавливали наркотические вещества.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", уточнила Волк.