В Чечне разбился вертолет с силовиками

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 одной из спецслужб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

"Погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Пять человек погибли, двое выжили.

"Крушение произошло примерно в 10:59 мск. В районе аварии была плохая погода, снег с дождем", — добавил он.

По данным другого источника в правоохранительных органах, на месте происшествия двух выживших людей и тела трех погибших. Поиски остальных продолжаются.

"Вертолет при посадке задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье", — добавил собеседник агентства.

"Две медицинские бригады выехали в Шатойский район (граничит с Итум-Калинским) для оказания помощи", — рассказали РИА Новости в Центре медицины катастроф при региональном Минздраве.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что вертолет принадлежал пограничной службе.