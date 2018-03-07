В московской квартире нашли арсенал оружия и взрывчатку

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили арсенал оружия в квартире у москвича в столичном районе Ховрино, среди находок автоматы и пистолеты, патроны к ним, а также взрывчатка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Обыск в квартире у москвича 1968 года рождения произошел вчера, сообщил источник. Оперативники двух ведомств вошли в квартиру на Флотской улице и обнаружили там целый арсенал различного оружия.

"В частности, был найден переделанный кустарным способом из макета АКСУ автомат, стреляющий боевыми патронами, американский пистолет Colt, короткоствольный пистолет, переделанный из газового, и револьвер системы Нагана", — сказал собеседник агентства.

Кроме того в квартире нашли больше 100 различных патронов, 149 граммов тротила, и 61 грамм пороха. С какой целью хранил при себе эти предметы москвич, сейчас выясняют оперативники. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия и взрывчатки.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.