Прокурор запросил два года колонии для активиста Гальперина

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Гособвинение требует назначить два года колонии общего режима оппозиционеру Марку Гальперину, обвиняемому в экстремизме, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Алексей Липцер.

"Прокурор запросил для моего подзащитного два года общего режима ",- сказал Липцер, отметив, что сам активист виновным себя не считает.

Гальперину вменяется публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете. Ранее активист привлекался к административной ответственности за участие в митингах, в частности он получил 15 суток ареста за неповиновение полицейским на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы.