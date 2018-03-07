Полиция задержала нового гендиректора красноярской авиакомпании "КрасАвиа"

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Полиция задержала нового генерального директора красноярской авиакомпании "КрасАвиа" Ивана Попова, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Там добавили, что в задержании участвовали полицейские и другие силовики. Причина задержания и его обстоятельства не называются, дополнительную информацию ведомство обещает сообщить позже. Получить комментарии в самой авиакомпании РИА Новости пока не удалось.

Попов занимает должность гендиректора около трех месяцев. Его предшественника Валерия Морданя в конце прошлого года задержали за взятку в четыре миллиона рублей.

Авиакомпания "КрасАвиа" создана в 2007 году. Ее основная деятельность — внутрирегиональные и межмуниципальные рейсы, вахтовые перевозки, доставка почты, продовольствия, лекарств и других необходимых грузов в районы Крайнего Севера. В начале марта компанию акционировали.