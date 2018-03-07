В Волгоградской области арестовали подозреваемого в похищении девочки

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Камышинский городской суд в среду заключил под стражу на два месяца мужчину, который четыре дня держал у себя дома под Волгоградом 11-летнюю девочку, сообщает Следственный комитет РФ.

Утром 1 марта девочка отправилась в школу, однако до учебного учреждения так и не дошла. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело. В поисках девочки были задействованы более 1,3 тысячи полицейских и волонтеры. В понедельник во время поквартирного обхода девочку нашли живой в доме у 58-летнего мужчины, который ранее работал в магазине у ее родителей.

"Арестован на 2 месяца 58-летний подозреваемый в похищении 11-летней девочки в Волгоградской области", — говорится в сообщении СК.

СУСК РФ по региону ранее сообщал, что похититель обманул девочку: он представился полицейским, сообщив, что задерживает ее для разбирательства из-за проблем сестры, проживающей в Москве. Сам задержанный утверждал, что девочку он не удерживал, а из квартиры она могла уйти в любое время. Вместе с тем девочка рассказала правоохранителям, что в квартире мужчина ее связывал и заклеивал рот скотчем. К преступлению, по мнению следствия, мужчина готовился заранее, кроме того, у него были долги перед банками в размере около 318 тысяч рублей. Подозреваемый долго не попадал в поле зрения полиции, поскольку по месту бывшей работы характеризовался как коммуникабельный человек, и сотрудники на него не обращали внимание.