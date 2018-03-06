МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Росавиация не подтверждает подлинность ранее опубликованной СМИ расшифровки переговоров пилотов рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", — сказал собеседник агентства.

Сам факт публикации в Росавиации сочли "неэтичным" и отметили, что подобные действия не соответствуют стандартам расследования авиакатастроф.

В ведомстве подчеркнули, что обнародование записи может произойти только в том случае, если соответствующая санкция будет получена от правоохранительного органа, ведущего следствие по происшествию.

"Насколько известно, орган предварительного следствия разрешения на публикацию записей бортового магнитофона и расшифровку этих записей не давал", — добавил собеседник РИА Новости.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.