Прокурор запросил два года колонии студенту, обвиняемому в экстремизме

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Гособвинение просит признать виновным и приговорить к 2 годам колонии-поселения студента юридической академии имени Кутафина Владимира Комарницкого по обвинению в экстремизме за размещение песен группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте", сообщает корреспондент РИА Новости.

"Прошу признать Комарницкого виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сказал прокурор в Гагаринском суде Москвы.

Комарницкий свою вину отрицает. По его словам, он разместил песни группы "Коловрат" — "Качай железо", "Каратель СС", "Россия принадлежит нам" еще в 2011 году, когда учился в школе. Свое уголовное дело, подсудимый считает политически мотивированным из-за его участия в организации колонны на "Русском марше" в Москве.

Он все же удалил страницу в соцсети, которая была зарегистрирована на имя "Владимир Ратников". В обвинении также упоминаются песни группы "Банда Москвы" — "Эмигрант" и "Определись". Данные композиции тоже признаны экстремистскими.

Все уголовное дело составляет один том.