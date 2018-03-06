Прокурор запросил два года колонии студенту, обвиняемому в экстремизме

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Гособвинение просит признать виновным и приговорить к 2 годам колонии-поселения студента юридической академии имени Кутафина Владимира Комарницкого по обвинению в экстремизме за размещение песен группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте", сообщает корреспондент РИА Новости.
Комарницкий свою вину отрицает. По его словам, он разместил песни группы "Коловрат" — "Качай железо", "Каратель СС", "Россия принадлежит нам" еще в 2011 году, когда учился в школе. Свое уголовное дело, подсудимый считает политически мотивированным из-за его участия в организации колонны на "Русском марше" в Москве.
Он все же удалил страницу в соцсети, которая была зарегистрирована на имя "Владимир Ратников". В обвинении также упоминаются песни группы "Банда Москвы" — "Эмигрант" и "Определись". Данные композиции тоже признаны экстремистскими.
Все уголовное дело составляет один том.