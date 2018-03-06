В Татарстане прокуратура проверит производителя мороженого "Бедный еврей"

КАЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Прокуратура Набережных Челнов проведёт проверку в отношении местной компании, выпустившей мороженое "Бедный еврей", на предмет законности использования названия и государственной атрибутики Израиля на упаковке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

Ранее в ассортименте компании было мороженое "Хохол" и "Обамка" в шоколадной глазури. Тогда в США это назвали проявлением антиамериканизма.

На страничке в одной из соцсетей, где производитель 28 февраля сообщает о выпуске нового мороженого, сказано: "Мы обещали вам новинки?… Знакомьтесь – мороженое "Бедный еврей"! … Пробуя всю эту вкусноту, получается, что не такой уж он и "бедный", наш новый вкус мороженого".

"Прокуратура проведет проверку на предмет законности использования данного названия и государственной атрибутики Израиля", — сказал собеседник агентства.

Новое мороженое вызвало активное обсуждение в соцсетях. "Ох, и ведь попадется какой-нибудь дотошный еврей и подаст на них в суд – будут разборчивее в выборе названий", — пишет один из пользователей. Другой коротко констатирует: "Это просто дно".