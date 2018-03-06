Вертолет доставил в больницу подростка, пострадавшего в ДТП в Москве

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуирует в столичную больницу подростка, пострадавшего при наезде автомобиля на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра (МАЦ).

"Вертолет вылетел от метро "Проспект Вернадского", где, по предварительной информации, произошел наезд на ребенка", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшему 15 лет. На борту вертолета его сопровождает медицинская бригада.

Государственное учреждение "Московский авиационный центр" было создано в мае 2003 года для развития авиационных технологий и обеспечения безопасности жизнедеятельности города. МАЦ, в основном, осуществляет эвакуацию пострадавших с мест крупных ДТП.