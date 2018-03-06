РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Все пострадавшие сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева имеют легкую степень отравления токсичным таллием, у них есть возможность полностью восстановить свое здоровье, сообщил журналистам главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с различными жалобами начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников. На авиазаводе взяты пробы воздуха, почвы и воды. Источник отравления пока не выявлен. Результаты исследований отправили в правоохранительные органы. На заводе заявляют, что помогают материально пострадавшим от отравления, однако некоторые госпитализированные сотрудники не подтверждают это.

"Все пострадавшие имеют легкую степень отравления таллием и имеют возможность полного восстановления после отравления", — пояснил Сафонов.

Как рассказали РИА Новости в ТАНТК, на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины. При этом главный государственный санитарный врач по Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам Сергей Мусиенко заявил журналистам, что по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода, оборудования для ее очистки или емкости, в которых она доставлялась до сотрудников, стали источниками заражения. В самих помещениях, где работали пострадавшие, было зафиксировано превышение по таллию. Генеральный конструктор предприятия Юрий Грудинин в свою очередь сообщил, что данный инцидент является бытовым конфликтом, однако не стал пояснять свои слова, сославшись на проводимое расследование.

Пострадавшие сотрудники завода заявили РИА Новости, что после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они не могут самостоятельно передвигаться. По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева. Лисицкий позже уточнил, что с таллием не работает ни одно из предприятий Таганрога.