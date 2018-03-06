В Петербурге оставили под стражей предполагаемого анархиста-террориста

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. архивное фото

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Горсуд Петербурга во вторник оставил без изменений решение об аресте предполагаемого участника террористической организации Виктора Филинкова, сторонника анархистской идеологии, сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).

Дзержинский районный суд Петербурга 25 января удовлетворил ходатайство следователя регионального управления ФСБ РФ об аресте на два месяца предполагаемого участника террористического сообщества Виктора Филинкова.

Как полагает следствие, Филинков и иные неустановленные лица, "разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". По данным ОПС, Филинков дал признательные показания.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Филинкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ, сроком на 2 месяца, по 23 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Сторона защиты просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде, сообщает ОПС.

Ранее сообщалось, что вместе с Филинковым по тем же подозрениям был арестован Игорь Шишкин. Адвокат Шишкина Игорь Мангилев ранее сообщал РИА Новости, что в ходатайстве об аресте следствие называет его подзащитного, так же, как и Филинкова, сторонником анархистской идеологии и участником террористической организации.