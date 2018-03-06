В Петербурге оставили под стражей предполагаемого анархиста-террориста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Горсуд Петербурга во вторник оставил без изменений решение об аресте предполагаемого участника террористической организации Виктора Филинкова, сторонника анархистской идеологии, сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).
Дзержинский районный суд Петербурга 25 января удовлетворил ходатайство следователя регионального управления ФСБ РФ об аресте на два месяца предполагаемого участника террористического сообщества Виктора Филинкова.
Как полагает следствие, Филинков и иные неустановленные лица, "разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". По данным ОПС, Филинков дал признательные показания.
Сторона защиты просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде, сообщает ОПС.
Ранее сообщалось, что вместе с Филинковым по тем же подозрениям был арестован Игорь Шишкин. Адвокат Шишкина Игорь Мангилев ранее сообщал РИА Новости, что в ходатайстве об аресте следствие называет его подзащитного, так же, как и Филинкова, сторонником анархистской идеологии и участником террористической организации.