На востоке Москвы прервано движение трамваев

Застрявший на путях автомобиль на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы задерживает движение трамваев. 6 марта 2018

Застрявший на путях автомобиль на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы задерживает движение трамваев. 6 марта 2018

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Движение трамваев пяти маршрутов задерживается на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы из-за застрявшего на путях автомобиля, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль въехал на выделенную линию для трамваев на шоссе Энтузиастов, пытаясь объехать пробку, и застрял в снегу. Пассажиров трамваев высадили на пути, они были вынуждены передвигаться пешком или на маршрутках и автобусах. В районе инцидента работают эвакуаторы.

"Из-за застрявшего на путях автомобиля в районе пересечения шоссе Энтузиастов с Главной аллеей задерживается движение трамваев №8, 24, 34, 36, 37 по направлению в центр", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на трамвайных маршрутах временно работают автобусы.