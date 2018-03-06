В Одинцово застрелили бизнесмена

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Предпринимателя застрелили в подмосковном Одинцово в районе Ледового дворца, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.

"Пятого марта около 23.30 … рядом с припаркованной машиной неизвестным был расстрелян местный предприниматель. По данному факту следственным отделом по городу Одинцово … возбуждено уголовное дело", — сказала она.

Выстрелы раздались, когда мужчина после тренировки по хоккею подошел к своей машине. Открыв багажник, он стал убирать спортивную сумку, в этот момент неизвестный в черном как минимум пять раз выстрелил в мужчину сзади практически в упор. Две пули попали в голову.

На месте происшествия изъяли пять гильз, личные вещи и документы погибшего, а также его мобильный телефон. Мотивы преступления выясняются.