В Керченском проливе столкнулись два российских судна

Вид на железнодорожную арку моста через Керченский пролив с горы Митридат в Крыму

Вид на железнодорожную арку моста через Керченский пролив с горы Митридат в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Керченском проливе столкнулись российские сухогруз и сейнер, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент случился в ночь на понедельник, примерно в 0:30 мск.

По данным ведомства, сухогруз "Андор", зарегистрированный в порту Таганрога, вез груз пшеницы весом 3,3 тысячи тонн. Следуя к месту якорной стоянки в Керченском проливе со скоростью шесть узлов, он столкнулся со средним черноморским сейнером "Хорс" (регистрация в порту Керчи).

"После столкновения "Андор" дошел до точки и стал на якорной стоянке, а "Хорс" проследовал в порт Керчь и рано утром ошвартовался к причалу Керченского судоремонтного завода", — рассказал собеседник агентства, отметив, что инцидент вряд ли мог произойти из-за погоды.

В Росморречфлоте добавили, что никаких серьезных повреждений у судов не было, мореходность не потеряна. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Причины произошедшего выясняются.