Источник рассказал подробности об отравлении таллием на заводе в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Ни одна из версий об источнике отравления токсичным таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева пока не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
На заводе заявляют, что помогают материально пострадавшим от отравления. Некоторые госпитализированные сотрудники не подтверждают это.
"Рассматриваются несколько версий относительно источника заражения, пока ни одна из них не подтвердилась", — пояснил источник, не уточнив, какие именно версии рассматриваются.
Как рассказали агентству в ТАНТК имени Бериева, на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины.
Пострадавшие сотрудники завода заявили РИА Новости, что после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они не могут самостоятельно передвигаться. По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева.