В Петербурге две машины переехали девушку на "зебре"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. В Петербурге девушку на зебре сбил один автомобиль, а затем переехал другой, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.



Авария произошла в 8:50 мск на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Мебельной улицы и Мебельного проезда.

"Мужчина 1950 года рождения на автомобиле Hyundai Elantra совершил наезд на пешехода, девушку 1991 года рождения, следом на нее наехала девушка 1995 года рождения на Kia Ceed", — сказал собеседник агентства.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что девушку при ударе первого автомобиля отбросило на несколько метров. Виновник ДТП заявил, что заметить пешехода ему помешало яркое солнце.