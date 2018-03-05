Пострадавшие от нападения экологи из Краснодара получат госзащиту

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следствие по делу о нападении на активистов "Экологической вахты по Северному Кавказу" удовлетворило ходатайство о применении к потерпевшим мер государственной защиты, сообщается в понедельник на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ).

СПЧ получил ответ прокуратуры Краснодарского края на просьбу проинформировать о ходе расследования нападения на сотрудников "Эковахты" Андрея Рудомаху и Виктора Чирикова, которое произошло 28 декабря прошлого года.

"В ходе расследования по уголовному делу следователем удовлетворено ходатайство потерпевших о применении к ним мер государственной защиты, и соответствующие документы направлены в 1 У МВД России по краю для реализации", — сообщается со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что в данный момент нет "оснований для направления материалов уголовного дела в УФСБ России по краю для дачи правовой оценки" по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

Также указано, что в настоящее время предварительное расследование по уголовному делу не окончено, "проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также принятию законного и обоснованного решения".

Краевая прокуратура сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

В конце прошлого года в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что полиция в Краснодаре проводит проверку после обращения представителей "Экологической вахты по Северному Кавказу" с заявлением о нападении на них и хищении их имущества.

Со своей стороны, глава СПЧ Михаил Федотов заявлял, что совет призывает прокуратуру передать в ФСБ предварительное следствие по делу о нападении на экологов в Краснодаре. По его словам, очевидно, что это не хулиганство, речь идёт об особо опасном преступлении, направленном на прекращение деятельности активистов.