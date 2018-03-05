Пострадавшие от нападения экологи из Краснодара получат госзащиту

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следствие по делу о нападении на активистов "Экологической вахты по Северному Кавказу" удовлетворило ходатайство о применении к потерпевшим мер государственной защиты, сообщается в понедельник на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ).
"В ходе расследования по уголовному делу следователем удовлетворено ходатайство потерпевших о применении к ним мер государственной защиты, и соответствующие документы направлены в 1 У МВД России по краю для реализации", — сообщается со ссылкой на представителя ведомства.
Также указано, что в настоящее время предварительное расследование по уголовному делу не окончено, "проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также принятию законного и обоснованного решения".
Краевая прокуратура сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Со своей стороны, глава СПЧ Михаил Федотов заявлял, что совет призывает прокуратуру передать в ФСБ предварительное следствие по делу о нападении на экологов в Краснодаре. По его словам, очевидно, что это не хулиганство, речь идёт об особо опасном преступлении, направленном на прекращение деятельности активистов.