Космодром "Восточный" увеличил сумму иска к генподрядчику

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Представитель ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" заявил в арбитражном суде ходатайство об увеличении суммы исковых требований к генподрядчику строительства космодрома ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России до 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Изначально в иске, поданном в августе 2016 года, истец требовал от ответчика более 1 миллиарда рублей неустойки за просрочку выполнения работ по заключенному в декабре 2014 года госконтракту на строительство комплекса эксплуатации районов падения. Затем в ходе разбирательства сумма иска была увеличена до почти 2 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы в декабре 2016 года отклонил иск, и это решение оставил в силе в апреле 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суды пришли к выводу, что ввиду согласованного сторонами изменения сроков выполнения работ по контракту требование истца о взыскании неустойки за период с 1 декабря 2015 года по 25 ноября 2016 года является необоснованным. Кроме этого, суды установили, что истцом нарушена обязанность по оказанию ответчику содействия в ходе выполнения работ, в частности с нарушением сроков были переданы стройплощадка и проектная документация.

Но арбитражный суд Московского округа в июле отменил судебные акты нижестоящих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в арбитраж Москвы. Окружной суд указал, что срок исполнения контракта возможно изменить, если исполнение контракта невозможно без изменения его условий по не зависящим от сторон обстоятельствам. При этом, по мнению суда кассационной инстанции, нижестоящие суды не установили наличия таких обстоятельств, в связи с чем вывод судов о продлении сторонами сроков выполнения работ по контракту является преждевременным.

Представитель космодрома в понедельник заявил в суде, что просрочка выполнения работ по контракту в настоящее время превышает уже 700 дней. В связи с этим истец увеличил сумму иска за счет увеличения периода просрочки. Представитель ответчика попросил суд отложить слушания, чтобы представить экспертное заключение по вопросу возможности выполнения работ без утвержденной проектной документации. Суд перенес заседание на 8 мая.

Космодром "Восточный" строится близ города Циолковского (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и позволить обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.