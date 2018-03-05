МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Суд признал виновной жительницу Иркутской области в убийстве ребенка, чье тело было обнаружено в выгребной яме в кафе, ее приговорили к 9 месяцам колонии, говорится в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что 19 октября 2017 года хозяева кафе в поселке Солнечный-1 Иркутской области, подготавливая к санитарно-техническим работам резервуар с нечистотами, обнаружили в выгребной яме чемодан. Его подняли на поверхность и вскрыли. Внутри чемодана находились останки малолетнего ребенка.

"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора женщине, в результате неосторожных действий которой умер ее малолетний ребенок. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности". Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года, находясь в вагончике на территории кафе поселка Солнечный-1, мать в ходе ссоры стянула ребенка с кровати. В результате неосторожных действий матери наступила смерть малолетнего. Испугавшись последствий, родители спрятали бездыханное тело сына в чемодан и бросили его в выгребную яму. Проведенными следственными действиями и многочисленными экспертизами в совершенном преступлении была установлена вина матери ребенка.

Отмечается, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и отбывала наказание в колонии общего режима.