В Кисловодске завели дело на подростка, ранившего школьника ножом

ПЯТИГОРСК, 5 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело и поместили под домашний арест подростка, который в ходе драки в одной из школ Кисловодска ранил ножом другого ученика, сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

Как ранее сообщало СУСК, в ходе драки в школе 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему. С полученными ранениями мальчик доставлен больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

"По данному факту в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение вреда здоровью", — отметили в СК.

В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, продолжается выяснение психологической обстановки в классе и в семье, интересы обоих участников конфликта. "В отношении подростка по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — отмечает следственное управление.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле у руководителя краевого СУСК Игоря Иванова.