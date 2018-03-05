В Магадане объявили выговор заведующей детсада, где дети получили ожог глаз

МАГАДАН, 5 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Управление образования мэрии Магадана объявило выговор заведующей детским садом, в котором дети получили микроожоги глаз из-за использования неисправной бактерицидной лампы, сообщила РИА Новости в понедельник заместитель начальника ведомства Елена Кутирова.

В Магадане восемь воспитанников детского сада получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы. Прокуратура Магадана вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования заведующей детским садом. По данным ведомства, воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Лампа была непригодной для использования.

"Мы сразу же провели проверку, заведующей объявлен выговор. Кроме того, по нашему требованию, в саду демонтированы старые лампы и заменены на новые. Мы также проверили другие детские сады города, провели инструктаж с сотрудниками", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, все дети, получившие травму в детском саду, уже чувствуют себя хорошо.

"Дети все получили лечение, никаких последствий для их здоровья нет. Малыши уже посещают детский сад", — уточнила собеседница.