В Волгоградской области нашли школьницу, пропавшую четыре дня назад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. В Волгоградской области нашли девочку, которая пропала четыре дня назад в городе Камышин, сообщила РИА Новости представитель регионального СУСК Ксения Кривенцова.

По ее словам, одиннадцатилетняя Анна Выпрецкая "жива и здорова".

Школьницу обнаружили в квартире взрослого мужчины. Выясняются обстоятельства случившегося.

Утром 1 марта девочка пошла в школу, однако до учебного учреждения, которое располагается в 150 метрах от дома, так и не дошла. После ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело. В поисках участвовали МЧС, Росгвардия и волонтеры.

По данным портала V1, пятиклассницу нашли во время поквартирного обхода. Одну из дверей открыл пожилой мужчина, и девочка, воспользовавшись моментом, смогла выбежать к полицейским.