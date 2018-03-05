В Волгоградской области нашли школьницу, пропавшую четыре дня назад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. В Волгоградской области нашли девочку, которая пропала четыре дня назад в городе Камышин, сообщила РИА Новости представитель регионального СУСК Ксения Кривенцова.
Школьницу обнаружили в квартире взрослого мужчины. Выясняются обстоятельства случившегося.
Утром 1 марта девочка пошла в школу, однако до учебного учреждения, которое располагается в 150 метрах от дома, так и не дошла. После ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело. В поисках участвовали МЧС, Росгвардия и волонтеры.
По данным портала V1, пятиклассницу нашли во время поквартирного обхода. Одну из дверей открыл пожилой мужчина, и девочка, воспользовавшись моментом, смогла выбежать к полицейским.