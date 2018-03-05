Главе ФТС внесли представление после проверки прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Руководителю ФТС внесено представление по результатам прокурорской проверки после жалоб участников ВЭД на завышение таможенной стоимости ввозимых товаров, сообщил замгенпрокурора России Александр Буксман, открывая заседание межведомственной рабочей группы Минвостокразвития и Генпрокуратуры по защите прав инвесторов в ДФО.

"Кроме того, с учетом многочисленных нареканий, жалоб по поводу необоснованного завышения таможенной стоимости ввозимых участниками ВЭД товаров, после проведения детальной проверки и обнаружения нарушений со стороны работников таможенной службы внесено представление руководителю Федеральной таможенной службы", — сказал Буксман.

В состав группы по защите прав инвесторов входят представители Генпрокуратуры России, Минвостокразвития России, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока.