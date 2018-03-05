Охрана, "колючка" и насилие. Частные реабилитационные центры особого режима

В мужских кельях центра реабилитации наркоманов и алкоголиков молитвы повсюду: распечатаны на листах и приклеены к изголовью кроватей, на стены, мебель. Событийное фото

В мужских кельях центра реабилитации наркоманов и алкоголиков молитвы повсюду: распечатаны на листах и приклеены к изголовью кроватей, на стены, мебель. Событийное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Колючая проволока, сторожевые собаки, суровые охранники и полная изоляция от внешнего мира — нет, это не колония строгого режима, а реабилитационный центр "Ключи" в Свердловской области. Вокруг него назревает серьезный скандал. Несколько бывших пациентов обратились в Следственный комитет и прокуратуру, обвинив руководство организации в незаконном удерживании людей. О том, что пережили побывавшие в стенах этого учреждения, — в материале РИА Новости.

"Материли, били, обливали ледяной водой"

Сорокапятилетняя предпринимательница Юлия Борисова (по ее просьбе имя изменено) оказалась в реабилитационном центре "Ключи" не по своей воле. "Я сидела дома за компьютером, вдруг в комнату вошли незнакомые крепкие парни. Они набросились на меня, связали скотчем, посадили в машину с заклеенными номерами и увезли, — рассказывает РИА Новости Юлия. — Я никогда не употребляла наркотики и не имела никаких проблем с алкоголем, поэтому сразу же потребовала меня выпустить, но получила отказ".

© РИА Новости Юлию Борисову продержали в центре три месяца © РИА Новости Юлию Борисову продержали в центре три месяца

Борисовой объяснили, что после семейного конфликта к ним обратилась ее дочь. Девушка решила, что мать склонна к суициду и ей необходимо пройти курс лечения. "Но его толком не было, нас лишь заставляли постоянно молиться и все, — продолжает Борисова. — До людей здесь никому нет дела, а руководство просто выкачивает деньги у родственников пациентов. В месяц — 35 тысяч рублей".

Покинуть центр самостоятельно, по словам его обитателей, было просто нереально — все двери запираются, круглосуточно дежурит охрана, на улице — здоровенные псы, территория обнесена высоким забором с колючей проволокой.

© РИА Новости Реабилитационный центр "Ключи" обнесен высоким забором с колючей проволокой © РИА Новости Реабилитационный центр "Ключи" обнесен высоким забором с колючей проволокой

Гражданскому мужу Борисовой, вместе с которым она занимается цветочным бизнесом, родственники сказали, что Юлия уехала отдыхать и должна скоро вернуться. "Но мне удалось передать Саше записку: сообщить о том, где я нахожусь, попросить о помощи, — говорит Борисова. — Через несколько дней он явился с полицией и я вырвалась на свободу".

Пользуясь случаем, в тот день центр покинули еще три человека. "Я сама приехала туда на несколько недель, чтобы пролечиться от алкоголизма, но меня продержали целых семь месяцев, — рассказывает РИА Новости Елена Панова. — Это был какой-то ад. Персонал — бывшие наркоманы и уголовники. Они всячески нас унижали, обзывали, материли. Мужчин за малейшее неподчинение жестоко избивали".

Другая невольница центра, Оксана Иванова (имя изменено по ее просьбе) тоже обратилась в центр добровольно. "Думала, полечусь две-три недели, но на следующий день мне заявили, что полный курс лечения — шесть месяцев, и заставили подписать какие-то бумаги, — объясняет она РИА Новости. — Через месяц дочь хотела меня забрать, однако ей сказали, что я веду себя агрессивно и еще нуждаюсь в помощи".

По словам обеих пациенток, с их родственников за курс реабилитации также ежемесячно брали по 35 тысяч рублей. "При этом нас ужасно кормили. Утром давали кашу на воде и чай без сахара, на обед и ужин — только одну курицу. И это на 36 человек. В день на еду центр тратил примерно 40 рублей на пациента. Из лекарств был только анальгин, — продолжает Иванова. — Когда я пыталась о чем-то спорить, меня наказывали — заставляли приседать и писать сочинения. Других били, связывали скотчем, обливали холодной водой. Это вообще какая-то секта. Помню, как на Новый год директор сварил нам чифирь и сделал кальян, чтобы мы расслабились".

© РИА Новости Оксана Иванова говорит, что в центре пациентов постоянно унижали и оскорбляли © РИА Новости Оксана Иванова говорит, что в центре пациентов постоянно унижали и оскорбляли

Добровольная принудиловка

После освобождения пациентки первым делом отправились в Следственный комитет и прокуратуру с заявлением на директора центра Никиту Великого. Его обвиняют в похищении и незаконном лишении свободы. "Великий сейчас подключает своих знакомых, чтобы решить проблему. На допрос почему-то до сих пор так и не вызвали основных свидетелей, на которых я указала, — сетует Борисова. — Я не хочу, чтобы из-за его связей это дело замяли".

У директора своя версия событий. "Борисова регулярно созванивалась с дочерью по телефону, отправляла письма домой, ей оттуда приходили посылки. Не понимаю, почему сейчас она говорит, что сидела взаперти, как в тюрьме. Полиция знала, что она находится в центре, но супруг, забирая ее, зачем-то привлек своего знакомого участкового, — заявил РИА Новости Никита Великий. — У нас никто никого насильно не удерживает — все добровольно, нет никакой охраны. Просто люди недолечились, поэтому сейчас продолжают пить и наркоманить, а у меня вымогают деньги, пытаясь всячески оклеветать. Есть следственные органы, пусть они и разбираются".

Как сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по городу Березовский Следственного комитета России по Свердловской области Алексей Зырянов, сейчас по заявлению Юлии Борисовой проводится проверка. "Это может занять до 30 суток, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", — отметил следователь.

Выкачивание денег

Скандал вокруг "Ключей" далеко не единственный. По словам главного врача "Клиники Маршака" Дмитрия Вашкина, в стране немало реабилитационных центров с сомнительной репутацией. "Их основная цель — прибыль. Ради этого реабилитантов изолируют от внешнего мира, под всякими предлогами не пускают к ним родственников и постоянно продлевают сроки лечения, — объясняет РИА Новости психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин. — Многие учреждения действуют без лицензии, поэтому не попадают под проверки Минздрава России. Как правило, в таких местах работают не специалисты, а бывшие клиенты".

Медик отмечает, что, по действующему законодательству, любую зависимость лечат с согласия пациента, а при поступлении в реабилитационный центр он должен быть ознакомлен с методиками и технологиями, которые к нему будут применяться. Исключением может стать лишь направление на принудительное лечение по решению суда."Помощь при алкогольной и наркотической зависимости имеют право оказывать только психиатр-нарколог и сертифицированный психолог. Это должно быть медицинское и психотерапевтическое лечение, — резюмирует Вашкин. — Ни о каких обливаниях и применении силы речи быть не может. По сути, это полный беспредел".