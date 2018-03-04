В Подмосковье за день произошло 20 ДТП на трассе "Дон"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Порядка 20 ДТП произошло в воскресенье вечером на федеральной трассе М-4 "Дон" в Домодедовском районе Московской области из-за сложных дорожных условий, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Зарегистрировано 17 ДТП на разных участках трассы М-4 "Дон" в Домодедовском районе Московской области", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, люди не пострадали, добавил он.

Как сообщал в воскресенье РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец, количество осадков в Москве может стать рекордным для 4 марта за всю историю метеонаблюдений.

В Домодедове массовая авария! На трассе в сторону Москвы столкнулись более 20 машин. Об этом сообщают очевидцы. pic.twitter.com/rLgquoTKQE — Обозреватель: Россия (@obzorRUSS) 4 марта 2018 г.

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