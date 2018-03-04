В Псковской области при пожаре погибли два ребенка

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два ребенка погибли во время пожара в частном доме в Псковской области, по данному факту возбуждено дело, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

"В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двоих малолетних детей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, дети в момент пожара находились дома без присмотра взрослых.

В СК добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются причина и обстоятельства пожара, устанавливается очаг возгорания.