В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Елена Панина рассказала РИА Новости о попытке неизвестного человека пробраться, предположительно, в ее квартиру с помощью крюка.

"Это была попытка кого-то человека влезть по стене дома, по боковой. Он крючок закинул за наш кондиционер, поэтому сказать, что это в нашу квартиру или в какую-то другую лез, или еще какую-то цель преследовал, я не могу этого сказать. Хорошо, что у нас консьерж увидела сразу же в окно и его спугнули", — рассказала Панина.

По ее словам, на тот момент в квартире находился ее племянник. Была вызвана полиция, составлен протокол, сейчас идет следствие.

Депутат добавила, что неизвестного и раньше замечали во дворе ее дома.

"Потом по камерам наблюдения посмотрели, что он, оказывается, был раньше, неделю назад, ходил там по двору, присматривался к дому. Поэтому не могу сказать, что в мою (квартиру пытался проникнуть — ред.)", — сказала Панина.

Предположений о том, кто это мог быть, у депутата нет.

"Тридцать лет с лишним живем в этом доме, и просто никогда в жизни ничего подобного не было", — пояснила парламентарий.