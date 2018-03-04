В московской квартире обнаружили тело мужчины с многочисленными ранами

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины от колото-резаных ран шеи и туловища на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, днем 3 марта 2018 года в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд в городе Москве было обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и шеи. Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство", — сообщила она.

Добавляется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления.