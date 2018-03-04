В магаданской бухте пытаются спасти рыбаков с дрейфующих льдин

МАГАДАН, 4 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в воскресенье выехали в бухту Гертнера в Магадане, чтобы спасти рыбаков, оказавшихся на дрейфующих льдинах – утром там частично поломало ледовое поле, сообщил РИА Новости начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана Олег Аверьянов.

Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о приходе мощного снежного циклона в Магаданскую область, который принес в регион также ветер и резкое потепление.

"Спасатели уже эвакуировали троих рыбаков, еще семнадцать выбрались самостоятельно. Один автомобиль утонул. Сейчас спасатели выдвинулись вытаскивать со льда семейную пару, поступило сообщение, что у мужчины случился сердечный приступ на льду", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели эвакуируют исключительно людей, автомобили же, оставшиеся на льду, вероятнее всего, утонут.