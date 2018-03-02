Власти Симферополя окажут материальную помощь семье погибших в лифте

Дом в Симферополе, в котором из-за поломки лифта погибли женщина и маленький ребенок. 2 марта 2018

Дом в Симферополе, в котором из-за поломки лифта погибли женщина и маленький ребенок. 2 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Родственникам погибших при падении лифта в многоэтажном доме Симферополя будет оказана материальная помощь, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Лукашев.

Инцидент произошел в пятницу в одном из подъездов дома 81 по улице Балаклавской в столице Крыма. При падении лифта погибли женщина и ее шестимесячный сын. У нее остались муж и двое несовершеннолетних детей.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

"Сейчас работаем над всей необходимой документацией, чтобы эта помощь была приличная. Доделываем регуляторные акты. Помощь, безусловно, будет оказана", — сказал Лукашев.

Мэр подчеркнул, что размер материальной помощи будет определен в понедельник.