В Петербурге школьная учительница заклеила детям рты скотчем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга внесла представление об устранении нарушений директору школы, в которой учительница на уроке заклеивала скотчем рты ученикам младших классов, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.
По словам представителя прокуратуры, своими действиями педагог грубо нарушила требования Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" — уважение прав обучающихся на человеческое достоинство, формирование общей культуры личности и социализации.
"По результатам проверки прокуратура района в адрес директора школы внесла представление об устранении нарушений, причин и условий, этому способствовавших, и поставила вопрос о привлечении виновных к ответственности. Представление в настоящее время находится на рассмотрении", — сказала собеседница агентства.
Как отметила Алексеева, педагог уволилась из школы по собственному желанию.