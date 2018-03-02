Мосгорсуд постановил пересмотреть иск пилотов челябинского летного училища

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мосгорсуд направил на новое рассмотрение коллективный иск 10 пилотов, учившихся в Челябинском училище, к Росавиации из-за аннулирования их пилотских свидетельств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд направляет иск на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — огласила решение судейская коллегия.

Истцы требовали признать незаконным аннулирование пилотских свидетельств Федеральным агентством воздушного транспорта в Бабушкинском суде Москвы, но иск был отклонен. Тогда пилоты обратились в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Коллегия судей направила иск обратно в суд первой инстанции для повторного рассмотрения в связи с появлением новых фактов.

В ходе рассмотрения апелляции юрист пилотов предоставил суду позицию замминистра транспорта РФ по этому делу, в котором тот высказывает мнение о незаконных действиях Росавиации и считает, что лишение права управления воздушным судном должно рассматриваться в рамках трудового законодательства. Боле того, по его мнению, для этого нужно внести изменения в административное законодательство.

"Это маленькая победа, мы надеемся на полную отмену несправедливого решения с новыми фактами", — прокомментировал решение коллегии адвокат Кирилл Солосин корреспонденту РИА Новости.

Как ранее сообщил РИА Новости один из истцов Павел Семченко, Росавиация аннулировала пилотские свидетельства во внесудебном порядке, самовольно. При этом, по словам летчика, ведомство не предъявило претензий к качеству подготовки пилотов. В своих действиях агентство руководствовалось только собственными трактовками устаревших нормативно-правовых актов и не учитывало современное законодательство в сфере образования, считает Семченко.

По словам пилота, истцы проходили подготовку в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА). Деятельность учебного заведения по подготовке пилотов была признана Копейским городским судом незаконной из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Росавиация аннулировала 47 свидетельств коммерческих пилотов, получивших подготовку в ЧЛУГА.